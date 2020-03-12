Учителей одной из школ Башкирии застукали в неожиданном месте

В начале года я собрал всех педагогов, напомнил им об этике, поэтому я уверен, что родители или что-то перепутали, или преувеличили. А что касается отдыха учителей в клубах, то почему они должны сидеть взаперти и никуда не выходить? В нерабочее время они имеют полное право отдыхать так, как им захочется. И меня удивляют родители, которые выискивают какой-то компромат, а потом выставляют его на всеобщее обсуждение.

директор школы