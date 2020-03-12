Киллерам из Уфы грозит 25 лет тюрьмы за покушение на убийство бизнесмена

Суд вынес приговор двоим уфимцам. Их признали виновными в покушении на убийство бизнесмена. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
В 2017 года один из злоумышленников нашел "киллеров" для убийства 41-летнего бизнесмена. Преступники дождались его на подземной парковке дома по улице Мингажева и 4 раза выстрелили ему в голову. К счастью, он остался жив.
Гособвинитель предложил назначить подсудимым наказание в виде 14 лет 10 месяцев и 9 лет 10 месяцев тюрьмы. Также он заявил о лишении одного из них специального звания. Известно, что тот является полковником полиции.
Фото: Интернет.