Киллерам из Уфы грозит 25 лет тюрьмы за покушение на убийство бизнесмена

Суд вынес приговор двоим уфимцам. Их признали виновными в покушении на убийство бизнесмена. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В 2017 года один из злоумышленников нашел "киллеров" для убийства 41-летнего бизнесмена. Преступники дождались его на подземной парковке дома по улице Мингажева и 4 раза выстрелили ему в голову. К счастью, он остался жив.

Гособвинитель предложил назначить подсудимым наказание в виде 14 лет 10 месяцев и 9 лет 10 месяцев тюрьмы. Также он заявил о лишении одного из них специального звания. Известно, что тот является полковником полиции.

В целях обеспечения гражданского иска предложено обратить взыскание на жилые дома и земельные участки, принадлежащие одному из подсудимых. В ходе обыска у него изъято 1600 чешских крон, 1860 фунтов стерлингов, почти 26 тысяч евро, свыше 14 тысяч долларов, а также более 228 тысяч рублей. пресс-служба прокуратуры Башкирии