Появились подробности смертельного ДТП с бензовозом в Башкирии

Вчера, 11 марта, в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Стали известны подробности приозошедшего. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Страшная авария произошла на 61 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. Автомобиль марки "Форд" столкнулся с бензовозом. От удара легковушка влетела в попутную "Шкоду".

К сожалению, не обошлось без жертв. На месте трагедии погибли водитель и пассажир автомобиля марки "Форд". Водитель "Шкоды" и его супруга доставлены в больницу с травмами.