Пожилая жительница Башкирии стала жертвой мошенников

В тот день к женщине пришли двое неизвестных. Они сообщили, что занимаются установкой пожарных сигнализаций. Женщина отдала им купюру в 5000 рублей.

Злоумышленники сказали, что у них нет сдачи, и начали отвлекать пожилую женщину расспросами. Вскоре они сообщили, что пенсионерка относится к льготной категории граждан, и поэтому ей установят сигнализацию бесплатно. После ухода парней выяснилось, что они подменили купюру на билет «банка приколов».