«Я его в третий раз увидела на свадьбе»: в Уфе труженики тыла отмечают 67-ю годовщину брака

Ветеранов Антонину и Виктора Моцных поздравили с наступившими весенними праздниками. Супруги оба видели тяготы войны. Когда наступила война, Антонине Ивановне было десять.

Школьница работала в колхозе, весь провиант отправляли на фронт. Виктор Александрович был водителем в украинском городе Николаеве.  Демобилизовался в 53-м.

Антонина и Виктор Моцные всю жизнь прожили в Ермекеевском районе. Стаж работы педагогом у пенсионерки 45 лет, Виктор Александрович руководил продовольственным кооперативом. Через пару недель будет 67 лет как пара зарегистрировала свой брак.

Приехал сразу сватать, а тут Сталин умер. Говорят: какая свадьба, какое сватовство! Вся страна плачет. И вот у нас свадьба была, я его в третий раз увидела на свадьбе.

Антонина Моцная, труженица тыла