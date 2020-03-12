«Я его в третий раз увидела на свадьбе»: в Уфе труженики тыла отмечают 67-ю годовщину брака

Ветеранов Антонину и Виктора Моцных поздравили с наступившими весенними праздниками. Супруги оба видели тяготы войны. Когда наступила война, Антонине Ивановне было десять.
Школьница работала в колхозе, весь провиант отправляли на фронт. Виктор Александрович был водителем в украинском городе Николаеве. Демобилизовался в 53-м.
Антонина и Виктор Моцные всю жизнь прожили в Ермекеевском районе. Стаж работы педагогом у пенсионерки 45 лет, Виктор Александрович руководил продовольственным кооперативом. Через пару недель будет 67 лет как пара зарегистрировала свой брак.