Может находиться в Башкирии: в Самаре пропал 14-летний подросток

В Самаре ведутся активные поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 14-летнего Егора Барыша. Он не выходит на связь с близкими с 6 января. По информации волонтеров, юноша может находиться в Башкирии.

Родные не находят себе места. Они обратились за помощью к местным волонтерам. Ориентировка появилась в социальных сетях.

Приметы Егора: рост 168 см, худой, темноволосый, глаза карие. В день пропажи был одет в черную куртку и светло-серую толстовку. На его ногах были кроссовки фирмы "Адидас".

Всех обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону 8 (996) 744-78-67 или 02.