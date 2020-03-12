В Росгвардии Башкирии рассказали, как поступить в военные вузы

Конкурс среди желающих поступить в вузы национальной гвардии России составляет 14 человек на место. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Башкирии Семен Шарапов. По его словам,  в зависимости от специальности за место после отсева конкурируют три-четыре человека.

Обучение в вузах Росгвардии дает определенные преимущества: проживание, питание и льготный проезд к месту отпуска. Кроме того, первый курс обучения засчитывается как год срочной службы. Со второго курса со студентом заключают контракт на период прохождения обучения и 5 лет спустя.

Идет отсев по допуску в МВД, ФСБ, затем психологические тесты, прохождение военно-врачебной комиссии. Уже непосредственно для сдачи дополнительных испытаний в учебное заведение вызываются в середине лета. Уже с результатами ЕГЭ на руках.

Семен Шарапов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Башкортостан