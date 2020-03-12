В Башкирии женщина заколола мужа-изменщика ножом

9 марта в больницу Учалинского района был доставлен мужчина с колотым ранением. Оказалось, 40-летнего учалинца попыталась убить собственная жена. Врачи поспешили сообщить о произошедшем правоохранительным органам.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в ночь с 8 на 9 марта между супругами завязалась ссора. Не так давно 36-летняя женщина узнала, что у мужа появилась любовница, но учалинка решила скрыть то, что она узнала об измене. Но 8 марта, выпив с подругой в честь праздника немного алкоголя, держать в себе тайну женщина больше не могла.

Между возлюбленными завязалась ссора, в разгар которой женщина ушла на кухню, где схватилась за кухонный нож. От большой обиды учалинка воткнула оружие мужчине в живот, но тут же пожалела о содеянном и поспешила вызвать врачей. Сейчас женщина отпущена под подписку о невыезде и каждый день навещает супруга в больнице, где ему оказывают лечение.