Россия ограничит авиаперелеты с некоторыми европейскими странами

С 13 марта Россия временно закроет авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Такие меры предпринимаются в связи с бушующей эпидемией коронавируса. Число зараженных в России достигло уже 28 человек.

Исключение составили лишь некоторые города указанных стран. Также будет разрешено вывозить оттуда россиян и вывозить граждан этих стран из России. Ранее были закрыты перелеты в Китай, Южную Корею и Иран.

С 13 марта также будет временно приостановлена выдача виз итальянцам. Исключение составляют только дипломатические, деловые, гуманитарные и служебные визы. На данный момент Италия занимает второе место по количеству больных.