На территории БГАУ появилась контейнерная площадка для раздельного сбора мусора

Аграрии за раздельный сбор мусора. В Башкирском аграрном университете установлены контейнерные площадки, которые поделены по цветам. Например, красные для стекла, синие – для бумаги.

Наполняемость отслеживается с помощью датчиков. Площадка освещается лампами на солнечных батареях. О научно-экспериментальном проекте рассказали на конференции в университете.