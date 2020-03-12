На территории БГАУ появилась контейнерная площадка для раздельного сбора мусора

Аграрии за раздельный сбор мусора. В Башкирском аграрном университете установлены контейнерные площадки, которые поделены по цветам. Например, красные для стекла, синие – для бумаги.
Наполняемость отслеживается с помощью датчиков. Площадка освещается лампами на солнечных батареях. О научно-экспериментальном проекте рассказали на конференции в университете.
Также в рамках конференции был представлен беспилотник. Он может провести в небе до двух часов без подзарядки. Прибор используется в районах республики для создания цифровых карт.