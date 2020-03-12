«Антисанитарная катастрофа»: в Уфе подвал жилого дома заливает фекалиями

Жильцы одного из жилых домов по улице Победы жалуются на настоящую «антисанитарную катастрофу». Подвал многоэтажки уже несколько лет периодически заливает фекалиями. Причиной такого потопа жильцы считают неудовлетворительный капитальный ремонт в 2017 году.
В доме № 10а с 2017 года подвал заливает нечистотами, вызывая антисанитарию и зловонный запах. Жильцы не единожды обращались в различные органы контроля, но проблемы решается ситуативно. Работники ЖЭУ вычищают подвал, когда территорию совсем топит, а главную проблему никто не решает.
Жильцы уверены, что причина «катастрофы» — неправильное проведение монтажа канализационной системы во время капитального ремонта. Проблему усложняет то, что работники ЖЭУ начали «мстить» жильцам дома. После очередной уборки нечистот в подвали коммунальщики просто оставили полные мешки у подъезда дома.
Фото: Интернет.