«Антисанитарная катастрофа»: в Уфе подвал жилого дома заливает фекалиями

Более того, работники ЖЭУ-73 начали нам мстить. В первых числах марта, проведя очередную очистку подвала от зловонного загрязнения, они оставили мешки с нечистотами у входа в подъезд. Виноватой во всем считаю УЖХ Калининского района и работников ЖЭУ-73 так как это они подписали акт ввода в эксплуатацию неправильно смонтированной канализационной системы после капитального ремонта.

жительница дома