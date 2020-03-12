Жители Уфы поддерживают реконструкцию Советской площади

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы прошли общественные слушания. 11 марта в актовом зале обсуждался важный проект реконструкции Советской площади. В слушаниях приняли участие более 400 человек.

Проект включает в себя большие изменения. На площади будет установлен памятник Минигали Шаймуратову, появится свето-музыкальный фонтан. Даже деревья на площади и прилегающих улицах будут высажены новые взамен старым и «больным».

Будут отремонтированы фасады зданий, заменены наземные покрытия, будет установлено новое освещение. На площади отменят парковку, которая портит исторический вид. Восполнить отсутствие парковочных мест планируется созданием платного парковочного пространства по улицам Цюрупы и других прилегающих к Советской площади.