Спасатели Башкирии вытащили запертого в одиночестве мальчика

10 марта в одной из квартир поселка Чесноковка оказался запертым маленький мальчик. 6-летнего ребенка одного оставила мама, но по возвращению домой дверь сын ей не открыл. Обеспокоенная родительница срочно обратилась к спасателям.

Жительница Чесноковки вышла ненадолго из дома, в котором один остался 6-летний ребенок. Женщина захлопнула квартиру, не взяв ключи, ведь сын всегда самостоятельно открывал дверь маме. Но в этот раз родительница несколько раз постучалась в дверь, но никто её не услышал.

Испуганная тишиной из квартиры, женщина поспешила вызвать спасателей, которые быстро деблокировали дверь. К счастью, с мальчиком всё было в порядке — ребёнок просто заигрался и не услышал стук в квартиру. Спасатели Башкирии сообщают, что такая ситуация происходит почти каждый день, и дабы избежать неприятных последствий, лучше всегда брать с собой ключи от жилища.