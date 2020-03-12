В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве подтвердили новые случаи заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в столице подтверждено 15 случаев. Один пациент полностью вылечился, все остальные лечатся.
В столице зафиксировали шесть новых случаев вирусной инфекции. Один из пациентов – ребенок, у которого отсутствуют симптомы заражения, он является только носителем. Двое из заболевших были заражены после контакта с ранее зараженными людьми. Четверо заболевших привезли инфекцию из Италии.
Все больные изолированы, получают необходимое лечение и находятся под присмотром врачей. Все близкие пациентов также находятся под наблюдением. Медицинские работники уже связались со всеми прибывшими из Италии пассажирами А людей, которые находились с ними в контакте, просят немедленно обратиться к врачам