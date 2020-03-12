Подростки из Башкирии обчистили пять домов за одну ночь

В селе Урман Иглинского района был совершен ряд дерзких ограблений. Молодые люди за одну ночь обчистили пять домов. На след грабителей быстро вышли сотрудники правоохранительных органов.

Ограбленные дома в Урмане принадлежат уфимцам, которые на зимнее время почти не приезжают на садовые участки. Этим воспользовались 15-летний и 21-летний парни, которые забирались в помещение через окна. По сообщениям пресс-службы МВД Башкирии, молодые люди вынесли из домов металлические изделия и электропровода, которые сдали в пункт приема лома.