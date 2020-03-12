В Уфе спасли сову, которую на полной скорости сбила машина

Автомобильная авария серьёзно подорвала здоровье совы. У птицы сломалось крыло сразу в двух местах. Волонтёры организации «Сапсан» говорят, что единственный способ сохранить крыло — операция.

16 марта будет проведена спасительная операция, на которую волонтёры сейчас собирают нужную сумму. На оплату лечения требуется около 7 тысяч рублей. Все, у кого есть желание поучаствовать в спасении птицы финансово, могут позвонить по номеру 8 987 254 06 15.