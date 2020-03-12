Стало известно, кто из жителей Башкирии получит денежную помощь от государства весной

Некоторых жителей Башкирии этой весной ждёт дополнительная мера поддержки. Татьяна Глухова, замминистра семьи, труда и социальной защиты населения, рассказала, кто получит финансовую поддержку. Нуждающийся слой населения получит почти 100 тысяч рублей.

В этом году отмечается 75-летная годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим большим событием участники и инвалиды ВОВ, бывшие узники концлагерей, гетто и вдовы погибших инвалидов и участников ВОВ получат единовременную денежную выплату в размере 75 тысяч рублей. Ветераны и труженики тыла получат 50 тысяч рублей.

К выплатам из федерального бюджета будет добавлена финансовая поддержка из республики. К 100 тысячам будет добавлено 25 из бюджета Башкирии, а к 50 тысячам — 5 тысяч рублей. Соответствующий указ уже подписал Глава республики Радий Хабиров.