В Уфе обнаружена пациентка с симптомами коронавируса

Уфимские врачи обнаружили симптомы коронавируса у пациентки второй клинической больницы. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах. По словам собеседника, женщина приехала из Африки.

Как передают журналисты телеканала, в медицинском учреждении уже провели все процедуры дезинфекции. Этажи больницы обработаны специальным раствором, а на дверях поликлиники появилось объявление с предупреждением, что больница закрывается на некоторое время.

По уточненным данным, сейчас учреждение работает в штатном режиме. Произошедшее в Минздраве Башкирии не подтвердили, но и не опровергли. Редакция bash.news следит за развитием событий.