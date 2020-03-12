Курорты и коронавирус: как отдыхать в Турции

Туристический сезон в Турции в этом году может начаться в конце апреля. Такие меры турецкое правительство принимает в связи с угрозой распространения коронавируса. В Турции также был подтвержден один случай заражения.
Сезон отдыха и наплыва туристов может быть перенесен с конца марта на конец апреля. Об этом рассказал министр культуры и туризма Турции. Культурные мероприятия по его словам уже перенесены на май.
Ранее Турция подтвердила первый и пока единственный случай заражения вирусом в стране. Больным оказался мужчина, который прилетел с Европы. Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России заявил, что один случай заражения не отразится на туризме