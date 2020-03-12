Химическая кастрация или работа психиатра: почему в Башкирии педофилы вновь насилуют детей после отсидки?

Еще несколько недель назад на всю страну гремела история Владимира Санкина из Уфы. Мужчина подозревается в убийстве Владимира Зайцева, который якобы пытался изнасиловать двух подростков. Резонансный случай поставил перед общественностью сложный вопрос: «Почему насильники детей вновь совершают преступления и как с этим бороться?»

По статистике, которую bash.news предоставили в региональном Следственном комитете, в 2019 году в Башкирии было возбуждено 287 уголовных дел по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «Развратные действия». Все эти преступления были совершены в отношении детей, не достигших 16 лет. К сожалению, в ведомстве не смогли предоставить информацию о том, сколько рецидивов происходит после отсидки по этим же статьям. Но, если верить специалистам, повторно идут на преступление больше половины педофилов.

Почему так происходит? Как лечат педофилов в тюрьмах? Что сделать, чтоб насильники вновь не шли на преступление? Такие вопросы мы поставили перед собой и решили найти на них ответ.

Зарубежный опыт

В западных странах распространена практика принудительной химической кастрации. Ее широко используют в США, Чехии, Канаде, Великобритании,

Франции и Польше. Процедура проста в действии: осужденному вводят инъекцию, которая прекращает выработку тестостерона в организм. Инъекция делается не раз, а на протяжении определенного срока. После химической кастрации человек, в теории, лишается способности заниматься сексом.

Еще один способ борьбы с рецидивами придумали в Америке. Там действует «закон Меган». Он обязует всех лиц, кто ранее привлекался к ответственности за сексуальные преступления в отношении детей, уведомлять полицию о любом изменении своего места жительства и трудоустройства. К тому же, информация о появлении в том или ином районе человека с репутацией педофила является публичной, и каждый американец может через специальные сайты ознакомиться с биографией «потенциально опасных людей», к которой обязательно прилагается фотография.

В восточных странах, таких как Китай, Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран или Кувейт с педофилами не церемонятся. Если вина человека доказана, его отправляют на эшафот. В Йемене эта процедура и вовсе публичная, в Иране до недавнего времени на казнь любителя детей люди шли на площадь, как у нас на футбол или хоккей, семьями. В США смертная казнь тоже есть, но действует она на территории пяти штатов.

А как у нас?

На сегодняшний день в России за педофилию можно получить 15 лет тюрьмы. К тому же, если человеку, совершившему такое преступление, судебно-психиатрическими экспертами ставится диагноз педофилия, он подлежит амбулаторному принудительному наблюдению и лечению у психиатра как во время отбывания наказания в тюрьме, так и после выхода из мест заключения.

Подробнее о том, что такое «педофилия» и как можно ее лечить bash.news рассказал врач-сексолог, судебно-психиатрический эксперт Республиканской клинической психиатрической больницы Артур Салахов.

Педофилия как болезнь

Первое, что нужно понимать, педофилия – это болезнь, говорит эксперт. Она входит в МКБ-10 и крайне тяжело поддается лечению.

«Педофилия – это расстройство сексуального предпочтения (парафилия), которая включена в список психических расстройств. Она характеризуется постоянным или преобладающим сексуальным предпочтением детей препубертатного или раннего пубертатного возраста. Это возраст примерно до 13 лет. При этом возраст педофила должен быть не меньше 16 лет, а разница между ним и объектом влечение – более 5 лет».

Эксперт подчеркивает: насильственные преступления сексуального характера в отношении детей не обязательно совершаются людьми, которым можно поставить такой диагноз. Это может случиться под влиянием интоксикационных воздействий (простая и атипичные формы опьянения), в случае тяжелых психических расстройств или в результате деградации человека с отсутствием морально-этических норм.

«Важно отметить также, что ряд ученых рассматривает педофилию не только как психическое расстройство, но и как педофильное поведение, которое носит замещающий характер и рассматривается в случаях, когда из-за невозможности или неспособности лица вступить в отношения со взрослым сексуальным партнером по причине постоянных фрустраций он обращается к детям как к сексуальному объекту», - говорит Артур Салахов.

Как лечат педофилов?

Что касается лечения педофилов, то они подлежат амбулаторному принудительному наблюдению и лечению у психиатра. Большинство исследователей придерживаются мнения, что педофилия является психическим расстройством, нуждающимся в лечении. Среди современных методов лечения педофилии выделяют «химическую кастрацию» и психотерапевтические методы.

«Лечение педофилии должно быть комплексным, например, медикаментозное лечение в совокупности с психотерапией. Значимость именно лечения педофилии очевидна как для улучшения психического состояния самого лица, так и для предупреждения совершения им новых преступлений. Так, эффективность лечения педофилов, совершивших преступления, зависит, например, от их возраста. Также установлено, что в течение жизни у человека с педофилией могут меняться его отношение к болезни и способность ее контролировать. Поэтому даже при невозможности излечения от педофилии возможна успешная социальная интеграция человека и минимизация риска совершения повторного преступления», - заключает врач-сексолог.

Ответ ФСИН

Мы связались со ФСИН с просьбой предоставить нам возможность поговорить со штатным психиатром в колонии. Мы надеялись увидеть непосредственную работу медиков с отбывающими наказание педофилами, однако такой возможности нам не предоставили. Но в ведомстве заверили, что вся нужна работа ведется: осужденные проходят нужное лечение, а комиссия выносит вердикт об их психическом состоянии перед освобождением.

В общем, работа с педофилами начинается уже на этапе заключения. От успешности лечения зависит их дальнейшая адаптация на свободе.

Жизнь педофила после «отсидки»

Далее в дело вступают органы внутренних дел. После отсидки за насильником устанавливается административный надзор. Отбывший наказание педофил обязан отмечаться у участкового, ему запрещено (если суд так решит) посещать места массового скопления людей, выходить из дома в определенные часы, появляться рядом со школами и детскими садиками.

Полицейский из Уфы Рустем Киреев один из тех, кто занимается надзором за отсидевшими свой срок педофилами. Мы немного оторвали его от напряженного графика, чтобы выяснить, как именно Рустем и его коллеги следят за поведением своих подопечных.

«Обязательным условием для установления надзора является совершенное преступление в отношении несовершеннолетнего и отбытие наказания за него, то есть он должен выйти из мест лишения свободы. Любое преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего влечет за собой административный надзор. Педофилам надзор устанавливается по умолчанию», - говорит он.

Как признается сам господин Киреев, уследить за всеми невозможно. «Не расклеишь же их лица по всему городу, это вторжение в частную жизнь. Да и убьют их», говорит он. Поэтому американский опыт в России не приживется: начнется самосуд. Но на всех больших мероприятиях сотрудники правоохранительных органов имеют на руках ориентировки с потенциальными преступниками. К слову, это инициатива башкирских органов внутренних дел.

«К сожалению, у нас для них навигационных браслетов нет. Это, конечно бы, облегчило работу. Ну, мы выходили с такой инициативой: запретить педофилам не только посещать питейные заведения, но и места массового скопления детей. Но тут возникает другой вопрос, как судья может установить такой запрет, если, например, у педофила есть дети. Вот вернулся он к жене или на зоне познакомился с женщиной с детьми… что мы можем сделать?».

Самосуд по-уфимски: парадоксальная реакция жителей Башкирии

Вернемся к истории Владимира Санкина. Этот случай определенно может войти в учебники истории. Не зря к освещению трагедии подключили и крупные федеральные телеканалы. Не только общественность, но и мнения экспертов разделились на две стороны.

Если вы по какой-то причине пару месяцев назад были не в России без интернета в полной изоляции, напомним. По первоначальной версии Владимир Санкин избил Владимира Зайцева, на которого ему пожаловались несколько подростков. Они подбежали к Санкину на улице и рассказали, что Зайцев пытался домогаться до них у себя в квартире. После драки Зайцев скончался.

Убийство можно понять, но насильника никогда невозможно понять. Я бы не хотел, чтобы Санкин оказался за решеткой. Закон есть закон, от него не уйдешь. Этого парня просто жалко, он заступился за детишек. Он поступил как настоящий мужик. И он сегодня будет за это рассчитываться. – Виталий Мартынов, генерал-майор полиции в отставке

Это страшно. Еще бил его, пинал. А тот педофил – он больной, враг, его надо было сдать. Может разок дал бы ему шлепок, но никто не имеет права устраивать самосуд. Убивать нельзя – это опасно. Убив раз, он может поднять руку и на другого человека. – Римма Утяшева, депутат Госсобрания РБ

А через неделю все повернулось в другую сторону. Следователи выяснили, что подростки знали Зайцева и распивали с ним спиртные напитки. Показывал ли он им свой половой орган? Неизвестно. Почему взрослые старшеклассники зашли в квартиру к незнакомому мужчине? Не понятно.

История спасения мальчиков от извращенца обернулась обычным «мордобоем». По сути на месте рецидивиста мог быть любой житель города, и только криминальное прошлое погибшего позволило раздуть эту историю до федеральных масштабов.

В любом случае, все точки над «i» уже совсем скоро расставят башкирские судьи.

Кастрировать, лечить или казнить?

Общественность обсуждает не только «мужик» Владимир Санкин или просто преступник. Два непримиримых лагеря появились и среди тех, кто обсуждает прошлое Зайцева.

Первые считают, что педофилов нужно казнить, и это лучшая профилактика рецидивов. Вторые уверены, что самосуд ни к чему хорошему не приведет, а возвращение смертной казни откатит страну назад.

Точную статистику рецидивов по педофилам получить практически нереально. В МВД с подобными запросами отправляют в Следственный комитет, а оттуда – обратно в МВД. И так по замкнутому кругу. Но говорить о том, что педофил – это на один раз глупо.

Достаточно вспомнить страшную историю 11-летней Виолетты Токарчук из Уфы. Девочку убили в самом центре Уфы, недалеко от Центрального рынка. Девочка шла в школу, как вдруг на нее напал Александр Валеткин. Изувер затащил ребенка за гаражи, изнасиловал и убил. Его поймал на остановке «Центральный рынок» спустя пару дней. Именно тогда и выяснилось: Валеткин – рецидивист со стажем, присматриваться к детям начал с конца 90-х годов, к моменту убийства Виолетты имел уже две «ходки» на зону. Свое преступление он объяснил просто: ему так захотелось.

Кстати, только после этого в Уфе взялись за снос гаражей и освещение кварталов возле школ и детских садов. До этого металлические коробки были обязательным атрибутом любого столичного двора.

Необходимо наблюдение у психиатра, в том числе в стационарном учреждении. Более 70% процентов педофилов снова совершают аналогичные преступления. Нужны какие-то изменения в нашем законодательстве, чтобы они были под постоянным наблюдением. Я за радикальные методы, есть химическая кастрация временная, например, на случай судебной ошибки. Спустя время ее последствия проходят. – Зульфия Гайсина, ответственный секретарь СПЧ при Главе Башкирии

В случае с профилактикой рецидива нет правильного ответа, только действенный. Как-то депутат Курултая Башкирии Руфина Шагапова высказала мысль о том, что смертная казнь может стать превенцией, то есть неким сдерживающим фактором для педофилов. По ее мнению, страх перед смертью окажется сильнее сексуального желания. В этом году во время выступления в Курултае руководителя башкирского Следственного комитета она вновь высказалась, что считает возможным введение смертной казни для педофилов. Действенный ли способ? Вполне. Дает ли стопроцентные гарантии? Нет.

Принудительная химическая кастрация тоже имеет свои «плюсы» и «минусы». Из плюсов – почти полное подавление сексуального желания. Из минусов – почти полное подавление сексуального желания. К тому же, препараты имеют множество побочных эффектов и противопоказаний. Но действенный ли способ? Вполне. Дает стопроцентные гарантии? Нет.