В Башкирии страшный пожар унёс жизни трёх человек

Сегодня, 12 марта, около 13:00 дня на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре. Огнем охватило двухэтажный кирпичный дом в поселке Айсуак Куюргазинского района. МЧС по Башкирии сообщает, что в пожаре погибли люди.

На место происшествия были брошены силы и средства службы спасения. Локализовать возгорание удалось к 13:37, а потушить совсем — в 13:47. При осмотре сгоревшей территории были обнаружены тела трёх человек.

На пепелище были найдены тела двух женщин и одного мужчины. К сожалению, спасти погибших было невозможно. Причину страшной трагедии выяснит дознаватель МЧС России.