«Заметил кровяные пятна»: в Башкирии застрелили и растерзали лосей

В прошедшие выходные прошёл рейд по охотничьим угодьям Дуванского района. 7 марта инспектор Минэкологии Башкирии осматривал территорию у реки Юрюзань. На поле около бывшей деревни Собакино сотрудник министерства заметил подозрительные следы.

Инспектор обнаружил кровяные пятна, и после этого было проведено расследование. В трёх километрах от реки был обнаружен снегоход «Буран», с помощью которого осуществлялась незаконная добыча лосей. Служба по охране животного мира выяснила, что было убито трое лосей на сумму 880 тысяч рублей.