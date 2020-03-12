«Заметил кровяные пятна»: в Башкирии застрелили и растерзали лосей

В прошедшие выходные прошёл рейд по охотничьим угодьям Дуванского района. 7 марта инспектор Минэкологии Башкирии осматривал территорию у реки Юрюзань. На поле около бывшей деревни Собакино сотрудник министерства заметил подозрительные следы.
Инспектор обнаружил кровяные пятна, и после этого было проведено расследование. В трёх километрах от реки был обнаружен снегоход «Буран», с помощью которого осуществлялась незаконная добыча лосей. Служба по охране животного мира выяснила, что было убито трое лосей на сумму 880 тысяч рублей.
У жителей деревни Потаповка и Калмаш обнаружили два мешка мяса лося, фрагменты шкур, головы и копыта. Также было обнаружено ружье, которое хранилось незаконно. Пресс-служба министерства сообщила, что на данный момент проводятся следственные мероприятия.
Фото: Минэкологии РБ.