«Заметил кровяные пятна»: в Башкирии застрелили и растерзали лосей

В прошедшие выходные прошёл рейд по охотничьим угодьям Дуванского района. 7 марта инспектор Минэкологии Башкирии осматривал территорию у реки Юрюзань. На поле около бывшей деревни Собакино сотрудник министерства заметил подозрительные следы.

Инспектор обнаружил кровяные пятна, и после этого было проведено расследование. В трёх километрах от реки был обнаружен снегоход «Буран», с помощью которого осуществлялась незаконная добыча лосей. Служба по охране животного мира выяснила, что было убито трое лосей на сумму 880 тысяч рублей.

Инспектором Минэкологии РБ возле реки Юрюзань около бывшей д. Собакино были замечены следы и кровяные пятна.

пресс-служба Минэкологии РБ

У жителей деревни Потаповка и Калмаш обнаружили два мешка мяса лося, фрагменты шкур, головы и копыта. Также было обнаружено ружье, которое хранилось незаконно. Пресс-служба министерства сообщила, что на данный момент проводятся следственные мероприятия.

Фото: Минэкологии РБ.