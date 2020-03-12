В Башкирии девушка сбежала из инфекционной больницы

В республике ведутся поиски девушки, сбежавшей из инфекционной больницы города Нефтекамск. Пациентка тайно покинула территорию больницы ещё 6 марта. Издание «КП-Уфа» сообщает, что с тех пор местоположение девушки неизвестно.

Известно, что сбежавшая пациентка — 17-летняя студентка местного колледжа. Ранее девушка уже сбегала из дома не один раз. Девушка состоит на учёте у соответствующих органов как проблемный подросток.

Диагноз пациентки не сообщается. Из палаты были изъяты личные вещи девушки, которые могут помочь установить местоположение пропавшей. Врачи объявили студентку в розыск, так как пациенты инфекционной больницы должны соблюдать особый режим.