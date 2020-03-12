В Башкирии ведутся поиски 28-летнего парня

Волонтёры ПСО «Отклик» объявили о начале новых поисков. В Стерлитамаке пропал 28-летний Динар Сафин. Организация просит помощи в поисках пропавшего.
Динар исчез в среду, 11 марта. С тех пор местоположение парня неизвестно. Близкие рассказывают, что молодой человек вышел из дома в неизвестном направлении.
Рост Динара 172 см, телосложение худощавое. Волосы короткие, темные, а глаза карие. В день исчезновения был одет в красную куртку с темными вставками, синие джинсы и красные кроссовки.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.