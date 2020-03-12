Депутаты Башкирии поддержали поправки в Конституцию РФ

Конституционные нормы носят достаточно абстрактный характер. Чтобы они вошли в практику жизнедеятельности каждого гражданина, государственных органов, физических, юридических лиц, нужно текущее законодательство. Я уверен, что уже в ближайшее время целый ряд новых законов мы увидим, которые будут посвящены именно вопросам, связанным с конкретизацией конституционных положений.

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан