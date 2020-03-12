Депутаты Башкирии поддержали поправки в Конституцию РФ

Депутаты Госсобрания поддержали принятый Госдумой закон о внесении изменений в Конституцию страны. «За» проголосовали 95 депутатов, 15 воздержались – это члены фракции КПРФ. И еще один коммунист проголосовал против.
Юнир Кутлугужин, руководитель коммунистической фракции выступил с пламенной речью, высказав недовольство поправками. Константин Толкачев прокомментировал выступление руководителя башкирских коммунистов, вспомнив политическую историю 90-х.
Председатель Госсобрания республики отметил, что впервые в Конституции будут закреплены важные социальные положения, такие как индексация пенсии, вопросы, касающиеся минимальной оплаты труда, а также то, что главным приоритетом являются дети.