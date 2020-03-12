В России запретят высаживать детей без билета

Правительство в России одобрило пакет законопроектов, касающихся общественного транспорта. По одному из таких законов запрещено высаживать из транспорта детей без билета. Возраст «зайцев» не должен превышать 16 лет.

В 2019 году было несколько случаев, когда водители высаживали детей без билета в ночное время суток в разных местах. В законе уточняется, что высадка запрещена, если на улице ребенку может что-то угрожать.