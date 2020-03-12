«Переживаем, что у них нет родителей»: в Уфе студенты подарили три аквариума детям-сиротам

Идея собраться и это сделать возникла тогда, когда нам предложил наш завкафедры. Для нас это было важно, потому что мы обучаемся по специальности социальная инженерия, а это предполагает общение с людьми. Смотрим на детей и переживаем, что у них нет родителей.

Диана Стежанова, студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета