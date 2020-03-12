«Переживаем, что у них нет родителей»: в Уфе студенты подарили три аквариума детям-сиротам

Уфимские студенты навестили детей-сирот. Первокурсники и преподаватели УГНТУ провели очередное благотворительное мероприятие для детей,  оставшихся без родителей. Для самых маленьких воспитанников организовали танцевальную терапию с элементами народной хореографии.

Воспитанники средней группы рисовали красками и делали поделки из гипса. Для ребят постарше провели тренинг на основе нетворкинга, включающий современные технологии быстрого делового знакомства, формирования команды и применения навыков самопрезентации. Студенты рассказали воспитанникам детского дома о том, с чем они столкнулись при поступлении в вуз, как обстоят дела в университете и дали несколько рекомендаций.

Идея собраться и это сделать возникла тогда, когда нам предложил наш завкафедры. Для нас это было важно, потому что мы обучаемся по специальности социальная инженерия, а это предполагает общение с людьми. Смотрим на детей и переживаем, что у них нет родителей.

Диана Стежанова, студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета

Бывают разные дети. Всем нужны мамы и какое-то общение вне этого заведения. Мне кажется, надо общаться с детьми, как-то развлекать их. Чтобы они не чувствовали себя какими-то отчужденными.

Юлия Мельникова, студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета

С материальной поддержкой университета приобрели три аквариума, организовали стол с угощениями для воспитанников детского дома, а также оказали помощь в благоустройстве нескольких живых уголков. Но на этом студенты УГНТУ не останавливаются, в планах – посещение других детских приютов, а также домов престарелых.