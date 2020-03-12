«Переживаем, что у них нет родителей»: в Уфе студенты подарили три аквариума детям-сиротам

Уфимские студенты навестили детей-сирот. Первокурсники и преподаватели УГНТУ провели очередное благотворительное мероприятие для детей, оставшихся без родителей. Для самых маленьких воспитанников организовали танцевальную терапию с элементами народной хореографии.
Воспитанники средней группы рисовали красками и делали поделки из гипса. Для ребят постарше провели тренинг на основе нетворкинга, включающий современные технологии быстрого делового знакомства, формирования команды и применения навыков самопрезентации. Студенты рассказали воспитанникам детского дома о том, с чем они столкнулись при поступлении в вуз, как обстоят дела в университете и дали несколько рекомендаций.
С материальной поддержкой университета приобрели три аквариума, организовали стол с угощениями для воспитанников детского дома, а также оказали помощь в благоустройстве нескольких живых уголков. Но на этом студенты УГНТУ не останавливаются, в планах – посещение других детских приютов, а также домов престарелых.