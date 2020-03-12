Правительственная делегация Башкирии посетила Белорецкий металлургический комбинат

Правительственная делегация Башкортостана во главе с первым вице-премьером Андреем Назаровым посетила Белорецкий район. Ознакомились с работой местных промышленных предприятий, объектов социальной сферы и муниципальной инфраструктуры. Делегация посетила Белорецкий металлургический комбинат.
Гости наблюдали за производством многорядных канатов, которые используются в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, судо- и мостостроении. По словам Андрея Назарова, БМК сегодня выпускает конкурентоспособную продукцию, которая поставляется по всей России и даже на экспорт. В ближайшее время на предприятии будет модернизировано сталепроволочно-канатное производство, закупят 12 единиц итальянской техники.
Первая партия уже в дороге, подчеркнул вице-премьер. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд руб. Ему присвоен статус приоритетного, что предполагает дополнительную поддержку.