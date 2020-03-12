Правительственная делегация Башкирии посетила Белорецкий металлургический комбинат

Гости наблюдали за производством многорядных канатов, которые используются в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, судо- и мостостроении. По словам Андрея Назарова, БМК сегодня выпускает конкурентоспособную продукцию, которая поставляется по всей России и даже на экспорт. В ближайшее время на предприятии будет модернизировано сталепроволочно-канатное производство, закупят 12 единиц итальянской техники.