Правительственная делегация Башкирии посетила Белорецкий металлургический комбинат

Правительственная делегация Башкортостана во главе с первым вице-премьером Андреем Назаровым посетила Белорецкий район. Ознакомились с работой местных промышленных предприятий, объектов социальной сферы и муниципальной инфраструктуры. Делегация посетила Белорецкий металлургический комбинат.

Гости наблюдали за производством многорядных канатов, которые используются в  нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, судо- и мостостроении. По словам Андрея Назарова, БМК сегодня выпускает конкурентоспособную продукцию, которая поставляется по всей России и даже на экспорт. В ближайшее время на предприятии будет модернизировано сталепроволочно-канатное производство, закупят 12 единиц итальянской техники.

Первая партия уже в дороге, подчеркнул вице-премьер. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд руб. Ему присвоен статус приоритетного, что предполагает дополнительную поддержку.

Во время паводкового ограничения для автотранспорта многие предприятия уменьшают объем экспорта. Для того, чтобы не допускать снижения продаж, уменьшили стоимость оплаты за этот период в четыре раза. А для инвестиционных проектов обнулили. Это позволяет нашим предприятиям более уверенно себя чувствовать.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан