Семья из Башкирии самостоятельно шьет тюбинги к паводку

Начинающие предприниматели из Аскинского района готовятся к паводку в Башкирии. Семья Емельяновых будет выпускать лодки и катамараны собственного производства. Этой зимой Александр и Гузель получили поддержку от государства в 300 тысяч рублей.

Муж с женой шили тюбинги. Ближе к лету ассортимент расширится. Съемочная группа БСТ побывала в гостях у начинающих предпринимателей.

Александр Емельянов сел за швейную машину впервые. Многодетный папа в 2017 году вместе с женой открыл туристический магазин. Спустя время решили выпускать свою продукцию. Их бизнес-план рассмотрели на инвестчасе района. Чета Емельяновых получила поддержку в 300 тысяч рублей.

Получается, большую часть по зиме. Мы начали изготавливать тюбинги, потому что это сезонный товар. С местными крупными предпринимателями Аскинского района заключили договоры на поставки, и начали их реализовывать, продавать, включая и свой магазин. Александр Емельянов

На выделенные деньги они оборудовали помещение, купили швейные машины. На раскройку одного тюбинга уходит около 10 минут. Используют только высокотехнологичные материалы. Это тентовая ткань ПВХ. Она устойчива к влаге и не промокает. В этом году начинающие предприниматели стали шить двойной тюбинг. Он предназначен для маленьких горок. Кататься смогут сразу двое детей.

Мы в этом году изобрели тюбинг, называется твин. Он для двоих детей, безопасен для катания с горок. Гузель Емельянова, предприниматель