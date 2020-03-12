Семья из Башкирии самостоятельно шьет тюбинги к паводку

Начинающие предприниматели из Аскинского района готовятся к паводку в Башкирии. Семья Емельяновых будет выпускать лодки и катамараны собственного производства. Этой зимой Александр и Гузель получили поддержку от государства в 300 тысяч рублей.
Муж с женой шили тюбинги. Ближе к лету ассортимент расширится. Съемочная группа БСТ побывала в гостях у начинающих предпринимателей.
Александр Емельянов сел за швейную машину впервые. Многодетный папа в 2017 году вместе с женой открыл туристический магазин. Спустя время решили выпускать свою продукцию. Их бизнес-план рассмотрели на инвестчасе района. Чета Емельяновых получила поддержку в 300 тысяч рублей.
На выделенные деньги они оборудовали помещение, купили швейные машины. На раскройку одного тюбинга уходит около 10 минут. Используют только высокотехнологичные материалы. Это тентовая ткань ПВХ. Она устойчива к влаге и не промокает. В этом году начинающие предприниматели стали шить двойной тюбинг. Он предназначен для маленьких горок. Кататься смогут сразу двое детей.
К летнему сезону начинающие предприниматели планируют расширить ассортимент. Емельяновы будут клеить не только лодки, а так же катамараны и туристические рафты. Для этого они строят клеевой цех, благодаря которому появятся новые рабочие места.