«Мы не об этом с вами договаривались»: Радий Хабиров отчитал бизнес-шерифов

В ряде муниципалитетов мы четко фиксируем, что бизнесмены не знают своего бизнес-шерифа. Не то что в лицо не знают, не знают о его существовании. Это говорит о том, что бизнес-шерифы не дорабатывают. Самое страшное, что в целом ряде муниципалитетов не налажена работа по продвижению и завершению до конца бизнес-проектов. Во многих муниципалитетах работа бизнес-шерифа сводится к простому консультированию. Мы не об этом с вами, уважаемые бизнес-шерифы, договаривались. Мы договаривались, что вы берете за руку и доводите до логического завершения, до становления бизнеса.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан