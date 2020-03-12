«Мы не об этом с вами договаривались»: Радий Хабиров отчитал бизнес-шерифов

Радий Хабиров высказал свое недовольство работой бизнес-шерифов. 54% предпринимателей просто не знают, кто это такие. Сегодня в Стерлитамаке проходит форум, на котором руководитель региона встретился с деловым сообществом.
Институт шерифов создан в прошлом году. Он должен помогать субъектам малого и среднего бизнеса. На поддержку последних в 2019-м из всех уровней бюджета направили около 1,2 млрд рублей. В дальнейшем эта сумма будет только нарастать.
Участники встречи в формате открытого диалога смогли задать волнующие их вопросы, обсудили системные проблемы, которые препятствуют дальнейшему развитию дела. В числе частых, например, бюрократические проволочки, затягивание сроков и нелегальное предпринимательство. Также необходимые дополнительные меры господдержки. Примечательно, что встречу с предпринимателями Радий Хабиров провел отдельно, чтобы те не чувствовали давления и не боялись говорить о проблемах.