В Башкирии из реки выловили тело мужчины

Накануне, 11 марта, местные жители села Серменево сообщили о том, что на реке видели неизвестного. Мужчина сидел прямо под обрывом на реке Белая. Однако в какой-то момент незнакомец пропал с поля зрения прохожих.

На следующее утро на поиски мужчины выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Проведя водолазные работы, было обнаружено тело 56-летнего местного жителя. Видимо, будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина упал в воду и захлебнулся.

Ведомство напоминает, что необходимо соблюдать правила безопасности. Находясь на потенциально опасных территориях, стоит несколько раз проверить состояние льда и его прочность. Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает, что находиться на льду в состоянии алкогольного опьянения недопустимо.