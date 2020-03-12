В Германии отменили концерт симфонического оркестра Башкирии из-за коронавируса

Из-за мер профилактики коронавирусной инфекции в Германии перенесли концерт Национального симфонического оркестра республики. Выступление было запланировано на 19 марта в Берлинской филармонии. Концертный зал закрыт для посетителей до 19 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе оркестра. Добавим, что Национальный симфонический оркестр должен был выступать на европейской сцене впервые. О новой дате концерта будет известно позже.