В Германии отменили концерт симфонического оркестра Башкирии из-за коронавируса

Из-за мер профилактики коронавирусной инфекции в Германии перенесли концерт Национального симфонического оркестра республики. Выступление было запланировано на 19 марта в Берлинской филармонии. Концертный зал закрыт для посетителей до 19 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе оркестра. Добавим, что Национальный симфонический оркестр должен был выступать на европейской сцене впервые. О новой дате концерта будет известно позже.
Напомним, что из-за распространения коронавируса во Франции отменился и концерт известного оперного исполнителя из Башкирии Ильдара Абдразакова. Он должен был состояться накануне в городе Бордо. Из-за отмены концерта сначала зарубежные СМИ распространили ложную информацию, якобы певец сам заразился коронавирусом.