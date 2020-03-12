В Уфе проходит полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Гостеприимство по-башкирски. В республике проходит полуфинал всероссийского конкурса. Более ста участников из разных уголков страны пройдут комплексную оценку своих деловых и личностных качеств.

«Мастера гостеприимства» – проект направленный не только на привлечение специалистов, но и на раскрытие туристического потенциала регионов. Полуфиналы прошли еще в 8 городах. Победители поборются за 50 призовых мест на общероссийском финале.