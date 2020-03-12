Фанаты «Салавата Юлаева» не смогут попасть на матч с «Ак Барсом» 24 марта

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил болельщикам печальную новость. Продажа билетов на домашнюю игру с казанским «Ак Барсом» 24 марта приостановлена. ХК объяснил такое решение опасностью распространения нового коронавируса.

КХЛ рекомендует воздержаться от большого количества людей на одной территории из-за угрозы распространения опасного вируса. Уже проданные билеты на игры 22 и 24 марта являются действительными. Однако окончательное решение по присутствию зрителей на арене не принято — возможно, будут введены более жесткие карантинные меры.

Напомним, на днях ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Чтобы избежать распространения вируса, многие массовые мероприятия по всему миру переносятся на неопределенные сроки. ХК «Салават Юлаев» обещает возместить полную стоимость билетов, если будет принято решение запретить болельщикам присутствовать на игре.