Телеканал «Тамыр» привез 6 наград из Анапы

Детско-юношеский телеканал «Тамыр» привез 6 наград из Анапы. 10 ребят вернулись из всероссийского детского центра «Смена». В проекте было 12 факультетов, которые участники выбирали по желанию.

Тамыровцы привезли звания лучшего оператора, монтажера, мультипликатора и даже режиссера. Программа детской киноакадемии проходит уже 7 год. Каждый раз сюда приезжают лауреаты и победители всероссийских фестивалей, ведущие подростки и просто ребята одержимые телевидением.