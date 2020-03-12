В Башкирии без вести пропал 42-летний мужчина

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи жителей Башкирии. Два дня назад пропал 42-летний Артём Балышев. Его местонахождение неизвестно с 10 февраля.

Волонтёры сообщают, что мужчина может находиться в городе Сибай, а также в соседнем регионе. Поиски Артёма ведутся также в Челябинской области в городе Магнитогорск. Всех неравнодушных просят распространить ориентировку.

Рост Артёма примерно 180 см, телосложение худощавое. Волосы тёмно-русые, короткие, а глаза серо-зелёные. В день исчезновения на пропавшем была тёмно-синяя куртка, чёрные брюки, такого же цвета ботинки и шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Балышева Артёма, просим позвонить по тел. 8 800 700 54 52 и 112.