Футболист Аршавин рассказал, почему популярен ФК «Уфа»

Андрей Аршавин рассказал, почему ФК «Уфа» является сильным соперником. Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» высоко оценил навыки уфимской команды. Сейчас футбольный клуб «Уфа» показывает достойные результаты в играх с лидерами российской Премьер-лиги.

Андрей Аршавин отметил, что уфимская команда отличается своей тактикой. «Уфа», по словам спортсмена, играет в оборонительный футбол, придерживаясь собственной философии уже несколько лет. Команда Башкирии наполняется уверенностью и сплоченностью благодаря тренеру Вадиму Евсееву.

Плюс мы все знаем Вадима Евсеева как человека с сильным характером. И он свою уверенность передает команде. Поэтому против «Уфы» всегда сложно играть. Особенно грандам. «Уфа» постоянно закрывается и дает очень мало пространства вокруг своих ворот.

Андрей Аршавин, спортсмен 

ФК «Уфа» является сильным соперников для лидеров РПЛ. Так в 21-м туре Премьер-лиги уфимская команда отняла очки у действующего чемпиона России «Зенита», сыграв в ничью, чем удивила букмекеров. А 15 марта «Уфа» сразится с московским ЦСКА в гостях столичной команды.

Фото: Интернет. 