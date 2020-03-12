Футболист Аршавин рассказал, почему популярен ФК «Уфа»

Андрей Аршавин рассказал, почему ФК «Уфа» является сильным соперником. Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» высоко оценил навыки уфимской команды. Сейчас футбольный клуб «Уфа» показывает достойные результаты в играх с лидерами российской Премьер-лиги.
Андрей Аршавин отметил, что уфимская команда отличается своей тактикой. «Уфа», по словам спортсмена, играет в оборонительный футбол, придерживаясь собственной философии уже несколько лет. Команда Башкирии наполняется уверенностью и сплоченностью благодаря тренеру Вадиму Евсееву.
ФК «Уфа» является сильным соперников для лидеров РПЛ. Так в 21-м туре Премьер-лиги уфимская команда отняла очки у действующего чемпиона России «Зенита», сыграв в ничью, чем удивила букмекеров. А 15 марта «Уфа» сразится с московским ЦСКА в гостях столичной команды.
Фото: Интернет.