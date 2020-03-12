Футболист Аршавин рассказал, почему популярен ФК «Уфа»

Плюс мы все знаем Вадима Евсеева как человека с сильным характером. И он свою уверенность передает команде. Поэтому против «Уфы» всегда сложно играть. Особенно грандам. «Уфа» постоянно закрывается и дает очень мало пространства вокруг своих ворот.

Андрей Аршавин, спортсмен