В России умер первый человек, у которого подозревали коронавирус

В России умер первый человек, которого врачи ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Ранее в стране смертельных случаев зафиксировано не было. Известно, что мужчине было 75 лет.

О смерти мужчины сообщает издание Baza. Александр Ситников попал в медицинский центр, куда свозят всех с подозрением на страшный недуг, 10 марта. В тот день он почувствовал недомогание и вызвал домой дежурного врача. Медики выяснили: пенсионер простудился, ему поставили диагноз ОРВИ, но вчера ему стало значительно хуже.

Тогда сотрудники скорой медицинской помощи решили госпитализировать мужчину в медицинский центр в Коммунарке. Сама больница, кстати, открыта совсем недавно и по словам мэра Москвы Сергея Собянина оснащена всем необходимым современным оборудованием.

К сожалению этой ночью Александр скончался. Во время госпитализации пенсионеру успели поставить лишь предварительный диагноз - пневмония. При этом известно, что мужчина 18 февраля прилетел из Италии, где сейчас эпидемия коронавируса в самом разгаре. В Италии он посещал город Тревизо, тогда в стране не было известно об очагах вируса. Александр спокойно прилетел в Москву в аэропорт Внуково, не проходя никаких специальных проверок все по той же причине: очагов вируса в Италии на тот момент не было.

Известно, что Ситников работал в ОКБ "Сухого". После путешествия в Италию он ходил на работу без опозданий каждый день до первого вызова медиков 10 марта. Родные поняли, что что-то не так еще 4 марта - тогда пенсионер начал кашлять. 7 марта в поликлинике Александру прописали грудной сбор. А вот проблемы с дыханием начались уже 10 марта.