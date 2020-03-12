В Уфе система «Инцидент» помогла устранить мусорную свалку на остановке

Сейчас на этой остановке чистота, но в начале марта мусор вываливался из переполненных урн. Обрывки бумаги, пустые упаковки и пакеты были по всей остановке «Колхозный рынок» в Уфе. Жильцы близлежащих домов, говорят, что от мусорки исходил и неприятный запах, и мимо остановки они проходили ускоренным шагом.
Гору мусора жители столицы заметили и возле одного из недавно открывшихся супермаркетов на проспекте Октября. Отходы после строительных работ, а также продукты, мешки и коробки лежали возле зоны приема товара магазина. Местные жители говорят, что мусорная куча не убиралась несколько дней.
Решив, что больше не намерены терпеть свалку под своими окнами, жители написали о своих проблемах в социальных сетях. К своим постам они приложили фотографии. Их обращения не остались без внимания.
Как пояснили представители управления по благоустройству Орджоникидзевского района, уборка на остановке «Колхозный рынок» проводится ежедневно. Но большое количество мусора здесь образуется по нескольким причинам.
Мусор был убран и у супермаркета. Но ситуацией заинтересовались в Центре общественной безопасности города. Администрации магазина может грозить наказание.
Проблеме обращения с ТКО в республике уделено особое внимание. Работа по вывозу мусору отлаживается. Были закуплены новые контейнеры. Кроме того, в муниципалитетах устанавливаются контейнерные площадки, идет их оцифровка, а факт вывоза контролируется при помощи онлайн-мониторинга. В то же время за утилизацию мусора должны платить все: не только простые жители, но и юрлица. На одной из оперативок в начале марта Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что не будет мириться с нигилизмом тех, кто не платит. А через год в регионе должны появиться инвестиционные проекты, направленные уже на утилизацию мусора.