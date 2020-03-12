В Уфе система «Инцидент» помогла устранить мусорную свалку на остановке

Сейчас на этой остановке чистота, но в начале марта мусор вываливался из переполненных урн. Обрывки бумаги, пустые упаковки и пакеты были по всей остановке «Колхозный рынок» в Уфе. Жильцы близлежащих домов, говорят, что от мусорки исходил и неприятный запах, и мимо остановки они проходили ускоренным шагом.

Каждый день мы это замечаем. Иду, мимо прохожу, и мусор везде валяется, на полу бывает. Мусорки заполнены. Или не успевают убирать, или просто кто-то разбрасывает.

Наталья Волкова, жительница дома №58 по ул. Кольцевая

Гору мусора жители столицы заметили и возле одного из недавно открывшихся супермаркетов на проспекте Октября. Отходы после строительных работ, а также продукты, мешки и коробки лежали возле зоны приема товара магазина. Местные жители говорят, что мусорная куча не убиралась несколько дней.

Где-то больше недели лежал мусор этот. Неприятно. Людей здесь много ходит, дети гуляют.

Васил Кусепкулов, житель г. Уфы

Решив, что больше не намерены терпеть свалку под своими окнами, жители написали о своих проблемах в социальных сетях. К своим постам они приложили фотографии. Их обращения не остались без внимания.

Система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала два обращения из Орджоникидзевского района г. Уфы о невывезенном и неубранном мусоре. Когда мы направили этот инцидент в администрацию Орджоникидзевского района, мусор убрали и провели санитарную обработку и очистку на остановке общественного транспорта «Колхозный рынок».

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Как пояснили представители управления по благоустройству Орджоникидзевского района, уборка на остановке «Колхозный рынок» проводится ежедневно. Но большое количество мусора здесь образуется по нескольким причинам.

Проблема тут возникает из-за того, что на улице Кольцевой недалеко ведется несанкционированная торговля. То есть от них много мусора идет. Потом недалеко, напротив остановки, находится конечная остановка маршрутного транспорта. За счет этого мусор быстро заполняется.

Рустам Саяхов, директор службы по благоустройству Орджоникидзевского района г. Уфы

Мусор был убран и у супермаркета. Но ситуацией заинтересовались в Центре общественной безопасности города. Администрации магазина может грозить наказание.

В настоящее время проводится проверка данных фактов и выявление лиц для привлечения к ответственности по статье 6.1 Кодекса Республики Башкортостан «О нарушении правил сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов».

Светлана Филатова, старший инспектор Центра общественной безопасности г. Уфы

Проблеме обращения с ТКО в республике уделено особое внимание. Работа по вывозу мусору отлаживается. Были закуплены новые контейнеры. Кроме того, в муниципалитетах устанавливаются контейнерные площадки, идет их оцифровка, а факт вывоза контролируется при помощи онлайн-мониторинга. В то же время за утилизацию мусора должны платить все: не только простые жители, но и юрлица. На одной из оперативок в начале марта Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что не будет мириться с нигилизмом тех, кто не платит. А через год в регионе должны появиться инвестиционные проекты, направленные уже на утилизацию мусора.