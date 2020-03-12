В Уфе система «Инцидент» помогла устранить мусорную свалку на остановке

Система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала два обращения из Орджоникидзевского района г. Уфы о невывезенном и неубранном мусоре. Когда мы направили этот инцидент в администрацию Орджоникидзевского района, мусор убрали и провели санитарную обработку и очистку на остановке общественного транспорта «Колхозный рынок».

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан