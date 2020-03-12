В Уфе бездомной пенсионерке-инвалиду не выделяют жилье

Уфимская пенсионерка осталась в прямом смысле без крыши над головой. Барак, в котором живет женщина, признали аварийным еще 5 лет назад. Первый этаж дома почти под землей, и сама конструкция медленно, но верно падает.
В этой скромной однушке Гузель Валишева на птичьих правах живет третий год. Пенсионерку приютила подруга, но через две недели ей придется искать новую крышу. Примечательно, что у Гузель Хатмулловны имеется собственная квартира, но жилье уже 5 лет как непригодно для жизни.
Признания дома аварийным пенсионерка добилась через суд. Гузель Хатмулловна является малоимущей, и ее поставили в очередь на получение жилья, так как женщина, которая, кстати, является инвалидом 3 группы, осталась в прямом смысле на улице. Далее она обратилась в Ленинский районный суд, чтобы ей выделили хоть какую-то крышу над головой вне очереди, но суд первой инстанции отказал. Причина: иск не в ту администрацию.
Гузель Хатмулловна живет в двухэтажном доме, где первый этаж собственно принадлежит ей, а второй – другой семье. По словам женщины, в мэрии говорят: чтобы получить соцжилье, нужно снести аварийный барак, но возникает проблема с соседями, якобы они против этого.
Примечательно, что сами соседи не живут в этом бараке, просто они пристроили рядом коттедж, поэтому так яро протестуют, говорит Гузель Валишева. Однако сами жильцы твердят обратное, но готовы пойти на диалог.
А вот Гузель Хатмулловна не собирается сдаваться. Сейчас она судится с уфимской мэрией. По ее словам, чиновники отказывают в предоставлении жилья, ссылаясь на решение Ленинского суда. Пенсия у женщины небольшая, из-за чего Гузель Валишева не может позволить себе адвоката, поэтому в гражданском суде защищает себя сама. Сегодня прошло слушание, по результатам которого очередной процесс был перенесен на 7 апреля. Где до этого времени будет жить пенсионерка, неизвестно.