В Уфе бездомной пенсионерке-инвалиду не выделяют жилье

Уфимская пенсионерка осталась в прямом смысле без крыши над головой. Барак, в котором живет женщина, признали аварийным еще 5 лет назад. Первый этаж дома почти под землей, и сама конструкция медленно, но верно падает.

В этой скромной однушке Гузель Валишева на птичьих правах живет третий год. Пенсионерку приютила подруга, но через две недели ей придется искать новую крышу. Примечательно, что у Гузель Хатмулловны имеется собственная квартира, но жилье уже 5 лет как непригодно для жизни.

Признания дома аварийным пенсионерка добилась через суд. Гузель Хатмулловна является малоимущей, и ее поставили в очередь на получение жилья, так как женщина, которая, кстати, является инвалидом 3 группы, осталась в прямом смысле на улице. Далее она обратилась в Ленинский районный суд, чтобы ей выделили хоть какую-то крышу над головой вне очереди, но суд первой инстанции отказал. Причина: иск не в ту администрацию.

Гузель Хатмулловна живет в двухэтажном доме, где первый этаж собственно принадлежит ей, а второй – другой семье. По словам женщины, в мэрии говорят: чтобы получить соцжилье, нужно снести аварийный барак, но возникает проблема с соседями, якобы они против этого.

Примечательно, что сами соседи не живут в этом бараке, просто они пристроили рядом коттедж, поэтому так яро протестуют, говорит Гузель Валишева. Однако сами жильцы твердят обратное, но готовы пойти на диалог.

Мы не против, диалога между нами не было. Второй этаж наш, но мы построились, потому что здесь было опасно. Мы построили новый дом и ни от кого ничего не требовали. Анна Черкашина, соседка Гузель Валишевой