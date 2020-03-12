«Вы что, такие занятые люди?»: Радий Хабиров возмутился недоступностью бизнес-шерифов

Радий Хабиров высказал свое недовольство работой бизнес-шерифов. 54% предпринимателей просто не знают, кто это такие. На форуме в Стерлитамаке Глава Башкортостана встретился с обеими сторонами делового сообщества, причем в разных залах, чтобы каждый смог, не боясь давления с административной стороны, задать волнующие вопросы и высказать свои предложения по развитию бизнеса в регионе.
Бизнес – одновременно и мир, и война. Открытый диалог с Главой республики показал: воевать все же приходится чаще. Руслан Султанов выкупил в гаражном кооперативе участок и обустроил там автосервис. Однако недавно ему пришло письмо: целевое назначение земли другое, а потому нужно либо её переоформить, либо сворачивать бизнес. Чиновники помогать не спешили. С просьбой о помощи предприниматель обратился к Главе республики. Радий Хабиров там же, в зале, попросил городские власти решить эту формальность.
А вот Марина Григорьева – производитель ремесленных продуктов – пожаловалась, что не оказывается должного внимания переработчикам. Кроме того, в нынешних условиях трудно продвигать республиканский бренд.
В числе других проблем – участие в конкурсных процедурах, бюрократические проволочки и нелегальные предприниматели. По словам Главы региона, многие из них работают под покровительством чиновников и правоохранителей. Это нужно искоренять. При этом средства на господдержку малого и среднего предпринимательства из бюджета выделяются и немалые. В прошлом году было направлено 1,2 млрд. рублей.
По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Башкортостан в Приволжском федеральном округе занимает 4-е место и 12-е в Российской Федерации. Численность занятых в этой сфере, включая владельцев ИП, составила свыше 410 330 человек. При этом, если сравнивать с данными на начало прошлого года, их количество незначительно, но все же снизилось.
В прошлом году в каждом муниципалитете был создан институт бизнес-шерифов. Проще говоря, чиновников, которые, используя административный ресурс, должны помогать предпринимателям. Однако большинство бизнесменов, как оказалось, даже не знали об их существовании.
Проведённые тайные проверки и вовсе выявили: дозвониться до новоиспеченных шерифов порой невозможно.
На встрече Радий Хабиров попросил бизнес-шерифов в хорошем смысле «охотиться» за инвесторами. Искать, а затем и помогать тем, кто готов войти в сложную сферу предпринимательства. Для измерения эффективности работы встречи такого формата будут проводиться чаще – в конце каждого квартала.