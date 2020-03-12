«Вы что, такие занятые люди?»: Радий Хабиров возмутился недоступностью бизнес-шерифов

Радий Хабиров высказал свое недовольство работой бизнес-шерифов. 54% предпринимателей просто не знают, кто это такие. На форуме в Стерлитамаке Глава Башкортостана встретился с обеими сторонами делового сообщества, причем в разных залах, чтобы каждый смог, не боясь давления с административной стороны, задать волнующие вопросы и высказать свои предложения по развитию бизнеса в регионе.

Бизнес – одновременно и мир, и война. Открытый диалог с Главой республики показал: воевать все же приходится чаще. Руслан Султанов выкупил в гаражном кооперативе участок и обустроил там автосервис. Однако недавно ему пришло письмо: целевое назначение земли другое, а потому нужно либо её переоформить, либо сворачивать бизнес. Чиновники помогать не спешили. С просьбой о помощи предприниматель обратился к Главе республики. Радий Хабиров там же, в зале, попросил городские власти решить эту формальность.

Мы не просим денег. Просто хотя бы указать вектор, направление, как нам все это привести в соответствие, чтобы продолжать в дальнейшем работать. Руслан Султанов, предприниматель

А вот Марина Григорьева – производитель ремесленных продуктов – пожаловалась, что не оказывается должного внимания переработчикам. Кроме того, в нынешних условиях трудно продвигать республиканский бренд.

В числе других проблем – участие в конкурсных процедурах, бюрократические проволочки и нелегальные предприниматели. По словам Главы региона, многие из них работают под покровительством чиновников и правоохранителей. Это нужно искоренять. При этом средства на господдержку малого и среднего предпринимательства из бюджета выделяются и немалые. В прошлом году было направлено 1,2 млрд. рублей.

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Башкортостан в Приволжском федеральном округе занимает 4-е место и 12-е в Российской Федерации. Численность занятых в этой сфере, включая владельцев ИП, составила свыше 410 330 человек. При этом, если сравнивать с данными на начало прошлого года, их количество незначительно, но все же снизилось.

В прошлом году в каждом муниципалитете был создан институт бизнес-шерифов. Проще говоря, чиновников, которые, используя административный ресурс, должны помогать предпринимателям. Однако большинство бизнесменов, как оказалось, даже не знали об их существовании.

Зачастую они видят себя в роли консультанта, когда в целом подсказывают, как получить господдержку, прийти на «Предпринимательский час». Но не видят себя в роли человека, который берет за руку предпринимателя, проходит с ним по всем кабинетам, решает все вопросы, становится фактически полноправным партнером. Римма Бойцова, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству

Проведённые тайные проверки и вовсе выявили: дозвониться до новоиспеченных шерифов порой невозможно.

Я вот тогда задумался, уважаемые бизнес-шерифы, вы что, такие занятые люди? Или ваш мобильный телефон содержит гостайну какую-то? Телефон бизнес-шерифа должен быть у предпринимателей. Да, это очень сложно. Но это ваша работа такая. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан