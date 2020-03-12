«Надо учиться дышать по-новому»: в Уфе вылечили больного ботулизмом

Специалисты 22-й больницы вылечили больного ботулизмом. Пациент поступил в тяжёлом состоянии: 3 дня подряд в другом медучреждении ему не могли поставить диагноз. Мужчина едва дышал.

Мама и сын словно вернулись на 30 лет назад. Он будто маленький ребёнок. Первые завязанные шнурки, первые шаги. Дима Стринадко выжил после перенесённого ботулизма. Это болезнь, от которой даже при своевременном лечении умирает 10% пациентов. Если же брать тех, кто получил медицинскую помощь не сразу, то летальность вырастает до 60 %.

Приходится всё начинать с нуля: учиться кушать, учиться дышать. Мы это прошли, он уже многое делает самостоятельно. Но еще есть слабость мышц. Галина Стринадко

Опасное заболевание диагностировали не сразу. Медики говорили, что анализы в порядке. 3 дня подряд его забирала скорая. Когда Дмитрий уже едва дышал, семья Стринадко решила самостоятельно поехать в другое медучреждение. В 22-й больнице диагноз наконец-то поставили.

В реанимацию Дмитрия Стринадко перевели сразу после приёмного отделения 29 января. Здесь он провёл 4 недели. Всё это время был искусственной вентиляции легких.

Он не привык сдаваться. В детстве Дмитрий пережил инсульт. Спасли нейрохирурги. В 36 лет очередное испытание. И вот второй день он разговаривает и самостоятельно дышит. Убрали трахеостому – трубку из горла.

Надо учиться дышать по-новому. То есть, естественно, через нос. Раньше всё-таки использовал вот это отверстие. Ну, получается, 2 дня я справляюсь нормально с этим. Дмитрий Стринадко

Частая причина ботулизма – употребление в пищу вяленой рыбы, консервированных овощей и грибов. Но только если нарушили правила производства. Из-за чего заболел Дмитрий, так и не установили. Продукты, которые были дома, брали на экспертизу. Результаты отрицательные, очаг не выявлен.

Шансов было 50 на 50, от нас это не скрывали, постоянно говорили. Благодаря усилиям профессионалов Дима пошёл на поправку. Галина Стринадко

Сейчас уже период реабилитации. Через несколько дней врачи обещают выписать пациента.