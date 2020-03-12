«Надо учиться дышать по-новому»: в Уфе вылечили больного ботулизмом

Специалисты 22-й больницы вылечили больного ботулизмом. Пациент поступил в тяжёлом состоянии: 3 дня подряд в другом медучреждении ему не могли поставить диагноз. Мужчина едва дышал.
Мама и сын словно вернулись на 30 лет назад. Он будто маленький ребёнок. Первые завязанные шнурки, первые шаги. Дима Стринадко выжил после перенесённого ботулизма. Это болезнь, от которой даже при своевременном лечении умирает 10% пациентов. Если же брать тех, кто получил медицинскую помощь не сразу, то летальность вырастает до 60 %.
Опасное заболевание диагностировали не сразу. Медики говорили, что анализы в порядке. 3 дня подряд его забирала скорая. Когда Дмитрий уже едва дышал, семья Стринадко решила самостоятельно поехать в другое медучреждение. В 22-й больнице диагноз наконец-то поставили.
В реанимацию Дмитрия Стринадко перевели сразу после приёмного отделения 29 января. Здесь он провёл 4 недели. Всё это время был искусственной вентиляции легких.
Он не привык сдаваться. В детстве Дмитрий пережил инсульт. Спасли нейрохирурги. В 36 лет очередное испытание. И вот второй день он разговаривает и самостоятельно дышит. Убрали трахеостому – трубку из горла.
Частая причина ботулизма – употребление в пищу вяленой рыбы, консервированных овощей и грибов. Но только если нарушили правила производства. Из-за чего заболел Дмитрий, так и не установили. Продукты, которые были дома, брали на экспертизу. Результаты отрицательные, очаг не выявлен.
Сейчас уже период реабилитации. Через несколько дней врачи обещают выписать пациента.
По вине одних врачей он едва не погиб, но другие всё-таки спасли. Выход из комы – словно очередной день рождения. У Дмитрия он уже третий.