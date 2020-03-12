Госсобрание Башкирии отмечает 25-летие

Государственному собранию – четверть века. За это время башкирские парламентарии сформировали почти с нуля законодательную базу республики, влияли на федеральные правовые нормы, не раз выступая их инициаторами. О том, кто стоял у истоков и к чему стремится республиканский парламентаризм.
С этого протокола, можно сказать, и началась работа Госсобрания. В президиуме – президент республики, тогда еще Муртаза Рахимов. Но история парламентаризма Башкортостана началась гораздо раньше. В 1917 был проведен первый Всебашкирский курултай. Вскоре был организован Башкирский исполнительный комитет, а уже с 38-го года в республике заработал Верховный совет БАССР.
Госсобрание стало приемником Верховного совета, просуществовавшего до 94-го года. Всю историю становления башкирского парламентаризма можно отследить по этим бумагам и фотографиям, которые хранят в Нацархиве. А здесь находится документ, являющийся своеобразным символом начала работы Госсобрания республики. Удостоверение под номером один от 24 марта 1995 года. Выдано оно было ныне покойному первому председателю Михаилу Зайцеву. На этой должности он проработал до 99-го года.
Раиса Жукова была как раз в первом созыве Госсобрания. До этого работала в Верховном совете. И переход ощутила особенно. Она курировала вопросы, связанные с экологией. В 90-х об этом не очень-то хотели ни говорить, ни слушать. С изменением формы парламентаризма поменялось и отношение к проблеме.
Но сейчас у Раисы Васильевны и её коллег заслуженный отдых. Награды ветеранам башкирского парламента сегодня вручал Константин Толкачев.
В честь 25-летия Почтой России были выпущены специальные конверты с изображением здания Госсобрания республики. Традиционное гашение марок провели Радий Хабиров и Константин Толкачев. После Глава региона обратился к бывшим и нынешним парламентариям со сцены. Он отметил, что депутаты Госсобрания внесли значимый вклад и в федеральное законодательство. А порой принимают необходимые законы раньше, чем это сделано в стране.
Работа эта продолжается. Со временем приходит необходимость перемен, а законодательство должно идти с ними в ногу. Но при этом сохранять преданность традициями парламентаризма.