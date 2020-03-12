Госсобрание Башкирии отмечает 25-летие

Государственному собранию – четверть века. За это время башкирские парламентарии сформировали почти с нуля законодательную базу республики, влияли на федеральные правовые нормы, не раз выступая их инициаторами. О том, кто стоял у истоков и к чему стремится республиканский парламентаризм.

С этого протокола, можно сказать, и началась работа Госсобрания. В президиуме – президент республики, тогда еще Муртаза Рахимов. Но история парламентаризма Башкортостана началась гораздо раньше. В 1917 был проведен первый Всебашкирский курултай. Вскоре был организован Башкирский исполнительный комитет, а уже с 38-го года в республике заработал Верховный совет БАССР.

Госсобрание стало приемником Верховного совета, просуществовавшего до 94-го года. Всю историю становления башкирского парламентаризма можно отследить по этим бумагам и фотографиям, которые хранят в Нацархиве. А здесь находится документ, являющийся своеобразным символом начала работы Госсобрания республики. Удостоверение под номером один от 24 марта 1995 года. Выдано оно было ныне покойному первому председателю Михаилу Зайцеву. На этой должности он проработал до 99-го года.

Раиса Жукова была как раз в первом созыве Госсобрания. До этого работала в Верховном совете. И переход ощутила особенно. Она курировала вопросы, связанные с экологией. В 90-х об этом не очень-то хотели ни говорить, ни слушать. С изменением формы парламентаризма поменялось и отношение к проблеме.

Только начиналась связь правительства и людей, которые требовали это. В те годы было всё-таки не так просто с экологией. А уже когда Госсобрание, всё-таки комитет поддерживал меня. Я думаю, мы старались, и хорошие были проекты, законы. Конечно, хотелось бы больше сделать. Раиса Жукова, депутат 1-го созыва Госсобрания Республики Башкортостан

Но сейчас у Раисы Васильевны и её коллег заслуженный отдых. Награды ветеранам башкирского парламента сегодня вручал Константин Толкачев.

Действительно, легендарные, которые внесли неоценимый вклад. Ведь за каждым законом стоит очень большой, кропотливый труд, споры, дискуссии. Я вспоминаю, Маркс сравнивал создание одной правовой нормы с изобретением станка. Сколько станков изобрели, которые служили и служат нашей республике и устремлены в завтрашний день. Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

В честь 25-летия Почтой России были выпущены специальные конверты с изображением здания Госсобрания республики. Традиционное гашение марок провели Радий Хабиров и Константин Толкачев. После Глава региона обратился к бывшим и нынешним парламентариям со сцены. Он отметил, что депутаты Госсобрания внесли значимый вклад и в федеральное законодательство. А порой принимают необходимые законы раньше, чем это сделано в стране.

Башкортостан стал одним из регионов, который принял самое активное участие в обновлении федеративной модели российской государственности, налаживании эффективного взаимодействия федерального центра и регионов. В начале 1990-х годов в республике пришлось практически с нуля выстраивать законодательную базу и систему органов государственной власти, которые отвечали бы современным реалиям и соответствовали новому статусу субъекта Российской Федерации. Можно уверенно сказать, что созданная за четверть века напряжённой работы депутатов всех созывов законодательная база сегодня надёжно обеспечивает дальнейшее движение нашей республики вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан