Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали, что помогло им победить в серии с «Авангардом»

Казанский «Ак Барс» возобновил продажу билетов, а вот хоккейный клуб «Салават Юлаев», наоборот, приостановил. Вторая домашняя игра против казанцев должна состояться 24 марта. Ограничение будет действовать до того, как примут окончательно решение по зрителям на поединке.
Это мера по нераспространению коронавирусной инфекции. Все проданные билеты на игры 22 и 24 марта являются действительными. В случае ввода жестких карантинных мер клуб возместит их полную стоимость. И это единственное, что омрачает выход в полуфинал Востока уфимского «Салавата Юлаева», который в шести матчах обыграл омский «Авангард». Перед началом этой серии мало кто верил, что коллектив Николая Цулыгина сможет преодолеть первый раунд, но юлаевцы взяли убедительный реванш за прошлогоднее поражение в финале Востока.
Реванш удался! «Салават Юлаев» не считался фаворитом этой серии точно. Болельщики, журналисты и эксперты отдавали предпочтение команде Боба Хартли. Но уфимцы заставили критиков замолчать.
Шестой матч серии в нынешнем сезоне оказался противоположной стороной прошлогоднего финала Востока. На этот раз команда Боба Хартли была прижата к стенке, и отступать ей было некуда. С самого начала гости побежали вперед и создали несколько опасных моментов. Уфимцы в первые десять минут лишь помогали «Авангарду», заработав два удаления.
Выстояв стартовый натиск омичей, «Салават Юлаев» почувствовал уверенность, и лидеры уфимцев взялись за дело. Результат в первом периоде сделали финны. Сначала Сакари Маннинен исполнил настоящий шедевр, загнав шайбу в ворота слета, а затем Тему Хартикайнен удвоил преимущество в большинстве.
В этот вечер за финнов болели по-особенному. Ильшат и Ришат Файзрахмановы ходят на хоккей больше 10 лет. Болеют за «Салават Юлаев» и всегда горячо поддерживают именно финских игроков. В шестом матче они вывесили национальный флаг Финляндии.
В шестом матче ярко себя проявили не только легионеры. После того, как «Авангард» одну шайбу отквитал, Дмитрий Кугрышев сделал счет 3:1. В третьем периоде, когда омичи бросили все силы для того, чтобы отыграться, Александр Кадейкин подставил клюшку под бросок Шумакова в открытый угол, а Эдуард Гиматов забил гол без броска.
«Салават Юлаев» сумел по ходу серии перестроиться, и это ключевой момент. Уфимцы били «Авангард» их же оружием, активно играли в зоне атаки и плотно оборонялись. Юлаевцы переломили ход противостояния во втором матче, когда отыгрались за 6 секунд и забили в овертайме. Тяжелейшую серию «Салават» выиграл без лучшего снайпера Никиты Сошникова. По ходу получали травмы Хохряков, Солодухин и Семенов.
Следующим соперником «Салавата» станет «Ак Барс». Команды хорошо знают друг друга, ведь в регулярке провели целых 6 матчей. Эту серию уже можно называть самой интересной, потому что это «Зеленое дерби». Старт полуфинала Востока 18 марта в Казани.