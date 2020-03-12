Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали, что помогло им победить в серии с «Авангардом»

Казанский «Ак Барс» возобновил продажу билетов, а вот хоккейный клуб «Салават Юлаев», наоборот, приостановил. Вторая домашняя игра против казанцев должна состояться 24 марта. Ограничение будет действовать до того, как примут окончательно решение по зрителям на поединке.

Это мера по нераспространению коронавирусной инфекции. Все проданные билеты на игры 22 и 24 марта являются действительными. В случае ввода жестких карантинных мер клуб возместит их полную стоимость. И это единственное, что омрачает выход в полуфинал Востока уфимского «Салавата Юлаева», который в шести матчах обыграл омский «Авангард». Перед началом этой серии мало кто верил, что коллектив Николая Цулыгина сможет преодолеть первый раунд, но юлаевцы взяли убедительный реванш за прошлогоднее поражение в финале Востока.

Реванш удался! «Салават Юлаев» не считался фаворитом этой серии точно. Болельщики, журналисты и эксперты отдавали предпочтение команде Боба Хартли. Но уфимцы заставили критиков замолчать.

Шестой матч серии в нынешнем сезоне оказался противоположной стороной прошлогоднего финала Востока. На этот раз команда Боба Хартли была прижата к стенке, и отступать ей было некуда. С самого начала гости побежали вперед и создали несколько опасных моментов. Уфимцы в первые десять минут лишь помогали «Авангарду», заработав два удаления.

Главное, что мы сыграли хорошо спецбригадами. И в большинстве забивали, и в меньшинстве на себя ловили. Сегодня много меньшинства было, хорошо, что выстояли. Александр Бурмистров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Выстояв стартовый натиск омичей, «Салават Юлаев» почувствовал уверенность, и лидеры уфимцев взялись за дело. Результат в первом периоде сделали финны. Сначала Сакари Маннинен исполнил настоящий шедевр, загнав шайбу в ворота слета, а затем Тему Хартикайнен удвоил преимущество в большинстве.

Звено Шипачева и Маннинена – лучшие в лиге. Они забивают много голов и ведут за собой команду в самые важные моменты. Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард»

В этот вечер за финнов болели по-особенному. Ильшат и Ришат Файзрахмановы ходят на хоккей больше 10 лет. Болеют за «Салават Юлаев» и всегда горячо поддерживают именно финских игроков. В шестом матче они вывесили национальный флаг Финляндии.

Всегда мне нравились финские игроки, в том числе не было еще сезона, чтобы не было у нас финна. Сейчас Маннинен, Хартикайнен, Метсола. Они делают не всю, но колоссальную работу для нашего продвижения в плей-офф. Ришат Файзрахманов, болельщик ХК «Салават Юлаев»

В шестом матче ярко себя проявили не только легионеры. После того, как «Авангард» одну шайбу отквитал, Дмитрий Кугрышев сделал счет 3:1. В третьем периоде, когда омичи бросили все силы для того, чтобы отыграться, Александр Кадейкин подставил клюшку под бросок Шумакова в открытый угол, а Эдуард Гиматов забил гол без броска.

Самоотверженно сыграли в момент, когда не было инициативы ни у кого. Я думаю, вот именно такая командная игра помогла нам выиграть матч и серию. Хорошая серия, хорошую команду обыграли. Неважно, какой раунд. Ребята красавцы. Михаил Пашнин, защитник ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» сумел по ходу серии перестроиться, и это ключевой момент. Уфимцы били «Авангард» их же оружием, активно играли в зоне атаки и плотно оборонялись. Юлаевцы переломили ход противостояния во втором матче, когда отыгрались за 6 секунд и забили в овертайме. Тяжелейшую серию «Салават» выиграл без лучшего снайпера Никиты Сошникова. По ходу получали травмы Хохряков, Солодухин и Семенов.

Секрет в том, что это командный вид спорта. Свято место пусто не бывает. Когда уходит один, приходит другой с большим желанием. Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»