«Людей я не убивал»: как ветераны из Башкирии сохраняли человечность на войне

57 дней до дня Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон историй, посвящённых Великой Отечественной войне. И сегодня герой нашего репортажа – Магасумов Ишбулат Тимербулатович, который возрасте 17 лет ушёл на войну.
Ишбулат Тимербулатович ушёл на войну в октябре 43-го года. Служил в 167-й стрелковой дивизии, позже был направлен на Дальневосточный фронт воевать против японцев. Признается: рассказывать тяжело, но страшно не было, лишь жалко умирающих людей. Разведчик, стрелок и пулемётчик. И даже несмотря на ходившую рядом смерть, не растерял чувства юмора.
В августе 45-го, ночью, при переброске на другой участок попали под обстрел. Ишбулат Магасумов выжил, но получил множественные ранения.
До октября 45-го года Ишбулат Тимербулатович находился на лечении в эвакогоспитале, позже был демобилизован и отправлен домой. Женился и воспитал пятерых детей. Чтобы обеспечить свою семью, не сидел сложа руки. Большую часть жизни посвятил работе в колхозе. До 75 лет успел освоить профессию плотника, кузнеца, конюха и даже строителя.
В этом году ветерану будет 94. Каждый год 9 мая поздравить мужчину с праздником приходят не только школьники и администрация: родные, несмотря на то, что многие живут в других городам, приезжают к отцу домой, чтобы вспомнить детство и побыть рядом с папой. У Ишбулата Тимербулатовича много медалей и орденов, но главной своей заслугой мужчина считает родных и близких.