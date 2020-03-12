50 болельщиков «Уфы» смогут попасть на матч с ЦСКА

На футбольный матч «Уфы» и ЦСКА смогут попасть 50 болельщиков башкирской команды. Такую квоту выделили в московском клубе на игру российской Премьер-лиги, которая должна состоятся 15 марта. Это связано с ограничением посещения спортивных мероприятий в Москве до 5000 человек.
Молодежные составы команд сыграют в субботу 14 марта. Основные – в воскресенье. Сейчас горожане готовятся к матчам в Сочи. Напомним, в предыдущем туре «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» – 0:0.
Именно этот результат позволил уфимскому голкиперу Александру Беленову войти в клуб Льва Яшина – вратарей, которые сохранили свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Также стало известно, что Кэтэлин Карп вызван в сборную Молдовы. Полузащитник получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборной Андорры и России.