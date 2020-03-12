Little Big презентовала песню, с которой выступит на «Евровидении-2020»

Группа Little Big презентовала песню «Uno», с которой коллектив отправится на «Евровидение-2020». Сам трек, а также клип на него, был показан в эфире передачи «Вечерний Ургант» в московском часовом поясе. Как видно по кадрам клипа, состав группы в рамках песни расширился.

Стал известен трек, с которым группа Little Big выступит на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Это будет песня «Uno», в которой смешаны испанские мотивы и эстетика диско 90-х. Творческая команда также сняла клип на эту песню.

Как и обещал ранее в эфире радио Energy солист группы Илья Прусикин, в клипе заложены танцевальные движения, которые по задумке во время живого выступления за музыкантами должен повторять весь зал. Впервые эта «фишка» была воплощена в клипе на песню «Skibidi». Странный танец героев клипа превратился в сумасшедший флэшмоб, в который втянулись не только тысячи пользователей социальных сетей, но и известные российские звезды.