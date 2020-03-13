В России растет число зараженных коронавирусом людей

В России выявлены новые случаи распространения коронавируса. По последней информации количество больных достигло 34. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

На сегодняшний день в России зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом. 31 человек – граждане России, которые заразились за границей. Двое больных – граждане Китая, а один – гражданин Италии. Двое китайцев и один житель России прошли лечение и были выписаны. Также выписаны еще двое граждан нашей страны, которые были эвакуированы с японского лайнера Diamond Princess.

Шесть новых случаев были выявлены вчера, 12 марта. Четверо зараженных из Москвы, один – в Краснодарском крае, еще один случай в Калининграде. Известно, что все они посещали страны с неблагоприятной вирусной ситуацией. Всего по информации на 12 марта в Москве официально выявлено 19 случаев болезни.

Были установлен круг общения пациентов. Все они находятся под наблюдением.