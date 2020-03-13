В Уфе старушка получила травмы в салоне маршрутки

70-летняя пенсионерка пострадала в одной из столичных маршруток. Пожилая женщина упала, когда водитель резко затормозил. Делом заинтересовались сотрудники ГИБДД.

За рулем пассажирского автобуса находился 44-летний мужчина. Видимо, водителю пришлось резко затормозить, а из-за этого 70-летняя женщина упала прямо в салоне транспорта. Пенсионерка получила серьёзные ушибы.

По какому маршруту двигался автобус, в ГИБДД не сообщают. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госавтоинспекция занимается расследованием дела.