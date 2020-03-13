«Я все понимаю»: невеста Элвина Грея рассказала, как относится к его звездной жизни

Невеста популярного эстрадного певца Радика Юльякшина Инзиля рассказала о том, каково это – жить со звездой. Откровения девушки появились на страницах татарского интернет-издания Шәһри Казан. В коротком интервью 20-летняя Инзиля призналась, что жениху доверяет и не ревнует его к фанаткам.
По словам девушки, она спокойно относится к тому, что Элвин Грей не обделен женским вниманием. К тому же, она стойко переносит долгие расставания и длительные гастроли певца. «Это ведь его дело, я все понимаю», - говорит она.
Слухи о том, что Элвин Грея собирается жениться появились несколько недель назад. Его избранницей стала парикмахер из Татарстана. Дату свадьбы пара не спешит раскрывать. Но известно, что девушка познакомила певца со своими родителями.