«Я все понимаю»: невеста Элвина Грея рассказала, как относится к его звездной жизни

Невеста популярного эстрадного певца Радика Юльякшина Инзиля рассказала о том, каково это – жить со звездой. Откровения девушки появились на страницах татарского интернет-издания Шәһри Казан. В коротком интервью 20-летняя Инзиля призналась, что жениху доверяет и не ревнует его к фанаткам.

По словам девушки, она спокойно относится к тому, что Элвин Грей не обделен женским вниманием. К тому же, она стойко переносит долгие расставания и длительные гастроли певца. «Это ведь его дело, я все понимаю», - говорит она.

«Я никогда не была его фанаткой. Да, у меня были в телефоне пару его песен, так что с его творчеством до нашего знакомства была знакома», - рассказала Инзиля.